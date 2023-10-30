شاهد: الألعاب النارية تضيء سماء إسطنبول احتفالاً بمئوية تركيا

بقلم: يورونيوز

أضاءت المئات من الألعاب النارية المبهرة سماء العاصمة التركية إسطنبول احتفالاً بمئوية تأسيس الجمهورية.

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وخرج الأتراك لمشاهدة الأضواء والطائرات المسيّرة المضيئة التي اتخذت من علم الجمهورية شكلاً لها فوق جسر البوسفور. وامتدت الاحتفالات بمئوية الجمهورية التركية على مدار أمس الأحد.

وشهدت الاحتفالات تكريم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الذي يحظى بالاحترام في جميع أنحاء المجتمع التركي لطرده القوات الغازية وبناء أمة جديدة على أنقاض الامبراطورية العثمانية المنهارة في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

وجاء الاحتفال بعيد الجمهورية خافتاً إلى حد ما هذا العام إذ لم يتضمن حفل استقبال رسمي.

وتتزامن الاحتفالات مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة كما تقع بعد بضعة أشهر من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وراح ضحيته ما لا يقل عن 50 ألف شخص بالبلدين.

وتسببت الاحتفالات البسيطة في استياء الكثيرين في تركيا الذين يعتقدون أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تحاول تقويض إرث الأب المؤسس للجمهورية العلمانية أتاتورك من أجل دعم الحركة الإسلامية في تركيا.