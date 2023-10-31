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بتهمة شحن مكوّنات أسلحة.. السلطات الأمريكية توقف 3 روس في نيويورك

تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو توترًا في السنوات الماضية
تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو توترًا في السنوات الماضية Copyright Ivan Sekretarev/Copyright 2017 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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جاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأميركية أيفان أرفيلو أن الثلاثة متّهمون بالالتفاف على العقوبات.

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أوقف ثلاثة روس في نيويورك لالتفافهم على العقوبات من خلال شحن مكوّنات إلكترونية للصواريخ والدبابات وأنظمة المسيّرات الروسية المستخدمة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وتم توقيف نيكولاي غولتسيف (37 عامًا) وزوجته كريستينا بوزيريفا (32 عامًا)، وكلاهما يحمل الجنسيتين الروسية والكندية، مع سليمجون نار الدينوف (52 عامًا) الذي يشتبه بأنه شريكهما والذي يحمل الجنسيتين الروسية والطاجيكية.

عدة اتهامات

وجاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأميركية أيفان أرفيلو أن الثلاثة متّهمون بالالتفاف على العقوبات بإرسالهم خلال عام "أكثر من 300 شحنة مواد محظورة تقدّر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار إلى ساحة المعركة الروسية".

وجاء في بيان أعلنت فيه وزارة العدل توجيه تهم الالتفاف على العقوبات، أن مكونات على صلة بشركتين تابعتين للمجموعة مقرّهما في بروكلين "تم العثور عليها في منصات أسلحة روسية مضبوطة ومعدّات استخبارية" في أوكرانيا، بينها أنظمة صواريخ موجّهة ومسيّرات ودبابات ومروحيات.

وتابع البيان أن هذين الكيانين عمدًا خلافًا للقانون إلى "شراء معدات إلكترونية ذات الاستخدام الثنائي بملايين الدولارات من مصنّعين في الولايات المتحدة، وشحنها إلى مستخدمين نهائيين في روسيا".

وأضافت وزارة العدل في بيانها أن "المتّهمين كانوا على دراية بأن المعدات الإلكترونية التي صدّروها كان من المحتمل استخدامها عسكريًا".

ووصف البيان المؤامرة المشتبه بها بأنها "مخطط شراء" بالإنابة عن كيانات روسية خاضعة للعقوبات "بينها شركات تابعة للجيش الروسي".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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