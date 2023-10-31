شاهد: الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدرسة الروم الأرثوذكس في غزة

استهدفت غارات إسرائيلية مدرسة الروم الأرثوذكس والمركز الثقافي الأرثوذكسي غرب مدينة غزة، إضافة لمسجد الفلاح في المنطقة. وأدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، اليوم الثلاثاء، استهداف إسرائيل لمركزها الثقافي في مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه غير مبرر.

وقالت البطريركية في بيان لها إن "استهداف المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي تل الهوى في غزة بالقصف فجر اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي، يمثل تجسيدًا لإصرار إسرائيل غير المُبرر على تدمير البنية التحتية المَدَنية ومراكز الخدمات الاجتماعية وملاجئ المدنيين في القطاع المحاصر".