بقلم: يورونيوز

البيت الأبيض: بايدن "يسعى" إلى محادثات "بناءة" مع شي جينبينغ الشهر القادم في سان فرانسيسكو

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أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة في سان فرانسيسكو الشهر القادم لاجراء محادثات "بناءة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "نسعى إلى محادثات بناءة، اجتماع بين الزعيمين في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر".

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة فرانس برس: "هناك اتفاق من حيث المبدأ للاجتماع في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر. لا زلنا نعمل على تفاصيل مهمة ضرورية لاستكمال تلك الخطط".