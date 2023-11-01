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شاهد: فرنسيون يختارون بديلا للمقابر التقليدية.. فما هو؟

غابة في مولوز، فرنسا
غابة في مولوز، فرنسا Copyright Christophe Ena/AP
بقلم:  يورونيوز
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تعد غابة موترشولتز أو غابة الملاذ الفرنسية بديلاً جديدًا للمقابر، وتزداد شعبيتها خاصة في شرق فرنسا، حيث يفضل الفرنسيون دفن أحبائهم في وسط الطبيعة.

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وتقول غابرييل جراسر، وقد حجزت مكانا في غابة موترشولتز: "إن فكرة الراحة الأبدية في مكان كهذا تناسبني أكثر وخاصة الجانب الطبيعي والهادئ للأشياء." وتوضح شانتال فينك، المسؤولة عن جودة الخدمة ان المشروع بدأ بـ 60 شجرة وهناك مساحة كافية، إذ تبلغ مساحة الغابة 6 آلاف متر مربع.

وتعتبر عملية تحويل المتوفى إلى سماد بشري أقل تكلفة من الطريقة التقليدية والتي تشكل عبئا نفسيا على الفرنسيين المسنين. ويقول رنارد جيناست: "بالنسبة لي الأشجار هي الرمز المثالي للعودة إلى الطبيعة حيث تبقى الأفكار والأشخاص في قلوب الأحياء."

وتشبه عملية تحويل جسد المتوفى إلى سماد عملية السماد التقليدي ويتم وضع الرفات البشري ليتحلل في مواد عضوية مثل رقائق الخشب ثم يتم سحب الهواء لمساعدة الميكروبات على تسريع عملية التحلل وبعد شهر تتحول الجثة إلى مكعب من السماد يتم وضعه برفقة الشجرة المختارة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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