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شاهد تجمّع أرتال الدبابات الإسرائيلية قرب قطاع غزة

تجمع الدبابات الإسرائيلية قرب غزة
تجمع الدبابات الإسرائيلية قرب غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب 8306، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما قتل في الضفة الغربية أكثر من 110 فلسطينيين.

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نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشاهد جوية لتجمع أرتال الدبابات بالقرب من غزة، تزامنًا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في القطاع المحاصر.

وشوهدت تجمعات الدبابات قرب غزة، في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بقصف مناطق متفرقة من غزة، مدعية أنها تستهدف البنية التحتية لحركة حماس.

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد "بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد إسرائيل."

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب 8306، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما قتل في الضفة الغربية أكثر من 110 فلسطينيين.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين الذين قتلوا في الهجوم الأولي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

المصادر الإضافية • أ ب

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