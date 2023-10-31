EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بكاء وبؤس وخوف.. أطفال مصابون في مستشفى النجار بقطاع غزة

طبيب يحمل طفلة أصيبت خلال غارة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، قطاع غزة.
طبيب يحمل طفلة أصيبت خلال غارة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، قطاع غزة. Copyright Lefteris Pitarakis/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يظهر الفيديو أطفالا مصابين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى النجار بعد إصابتهم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح في قطاع غزة.

اعلان

وأعلنت وزارة الصحة أن 12 مستشفى و32 مركز رعاية صحية خرجت عن الخدمة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، أو عدم قدرتها على استمرارية العمل بسبب نفاد الوقود، أو الأدوية والمعدات الطبية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، "الانهيار التام" للمنظومة الصحية في كل مستشفيات القطاع، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية بإيصال الوقود والمستلزمات الطبية إلى غزة.

وقتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة 8306 فلسطينيا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بوتين يتّهم كييف بأعمال الشغب المناهضة لإسرائيل أدت إلى إغلاق مطار في داغستان

شاهد: ملاذ لأكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف مدني نازح.. مستشفى القدس في غزة مهدد بالقصف

فيديو: شهادة ناج بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزة

الشرق الأوسط قصف مستشفيات إسرائيل قطاع غزة حماية الأطفال