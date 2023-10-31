شاهد: بكاء وبؤس وخوف.. أطفال مصابون في مستشفى النجار بقطاع غزة

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو أطفالا مصابين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى النجار بعد إصابتهم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح في قطاع غزة.

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وأعلنت وزارة الصحة أن 12 مستشفى و32 مركز رعاية صحية خرجت عن الخدمة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، أو عدم قدرتها على استمرارية العمل بسبب نفاد الوقود، أو الأدوية والمعدات الطبية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، "الانهيار التام" للمنظومة الصحية في كل مستشفيات القطاع، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية بإيصال الوقود والمستلزمات الطبية إلى غزة.

وقتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة 8306 فلسطينيا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.