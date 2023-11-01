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شاهد: لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا في قطاع غزة

لحظة القصف على جباليا
لحظة القصف على جباليا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت مشاهد مصورة من داخل مخيم جباليا حجم الدمار الذي خلفه القصف، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قال إنه يظهر الغارات الجوية على جباليا. وادعت تل أبيب أن الضربة على جباليا كانت تستهدف مسؤولًا في حركة حماس، مهمته "التدريب على الإعداد للعمليات الإرهابية وتنفيذها"، وفق تعبير الجيش الإسرائيلي.

القصف في جباليا
القصف في جبالياHatem Moussa/Copyright 2023 The AP

وأظهرت مشاهد مصورة من داخل مخيم جباليا حجم الدمار الذي خلفه القصف، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن قصفًا إسرائيليًا "أسفر عن استشهاد وجرح 400 شخص في مخيم جباليا معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير حي كامل". وأشارت الوزارة إلى أن القصف الإسرائيلي جرى بـ6 قنابل تزن الواحدة منها طنًا واحدًا.

المصادر الإضافية • EBU

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