شاهد: لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
أظهرت مشاهد مصورة من داخل مخيم جباليا حجم الدمار الذي خلفه القصف، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قال إنه يظهر الغارات الجوية على جباليا. وادعت تل أبيب أن الضربة على جباليا كانت تستهدف مسؤولًا في حركة حماس، مهمته "التدريب على الإعداد للعمليات الإرهابية وتنفيذها"، وفق تعبير الجيش الإسرائيلي.
وأظهرت مشاهد مصورة من داخل مخيم جباليا حجم الدمار الذي خلفه القصف، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن قصفًا إسرائيليًا "أسفر عن استشهاد وجرح 400 شخص في مخيم جباليا معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير حي كامل". وأشارت الوزارة إلى أن القصف الإسرائيلي جرى بـ6 قنابل تزن الواحدة منها طنًا واحدًا.