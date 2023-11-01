شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لتوغل قواته في غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يظهر توغل قواته في غزة، وأعلن أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ"منظمات إرهابية" في القطاع منذ بدء الحرب مع حماس بعد هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

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وأفاد الجيش في بيان أنه "منذ بدء الحرب، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر من 11 ألف هدف لمنظمات إرهابية في قطاع غزة"، لكنه اعترف كذلك بمقتل 9 جنود من لواء "جفعاتي" أمس إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات في المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية شمالي قطاع غزة، ونشر أسماءهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم الصاروخي الذي استهدف ناقلة جند من طراز "بانثر" (النمر).

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري قد أقر في وقت سابق بمقتل جنديين من النخبة، وقال إن القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمالي غزة تتكبد ثمناً باهظاً لتقدمها.

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقتل الجنود الإسرائيلييين في المعارك بالضربة القاسية والمؤلمة.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أمس أن "المقاومة قتلت عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال".