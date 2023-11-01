الرهينة ناتالي رعنان المفرج عنها من قبل حماس تعود إلى الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤول إسرائيلي الثلاثاء، أنّ الشابة الأمريكية-الإسرائيلية ناتالي رعنان، وهي واحدة من أكثر من 200 شخص احتجزتهم حركة حماس رهائن خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن تطلق سراحها مع والدتها بعد حوالي أسبوعين من اختطافهما، عادت إلى الولايات المتّحدة.

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وقال يينام كوهين، القنصل العام الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، "أشعر بالارتياح لرؤية ناتالي في ديارها".

وأضاف في بيان أنّ "عائلتها كانت تنتظر عودتها بقلق، واليوم أشاركهم سعادتهم".

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أفرجت حركة حماس عن جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان (18 عاماً)، وكانتا أول رهينتين تطلق الحركة الفلسطينية سراحهما.

وخلال الهجوم الذي شنّته حركة حماس على بلدات وتجمّعات سكنية تعاونية متاخمة لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اختطف مسلّحون من حركة حماس هذه الأم وابنتها من كيبوتس ناحال عوز حيث كانتا تزوران أقارب لهما.

وتقيم الأم وابنتها في إيفانستون، إحدى ضواحي شيكاغو.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر شنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمّعات سكنية، ما تسبّب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون، كما اقتاد المهاجمون معهم إلى قطاع غزة 240 رهينة، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الهجوم تردّ الدولة العبرية عليه بقصف مكثّف على القطاع أوقع بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس أكثر من 8500 قتيل، معظمهم مدنيون.