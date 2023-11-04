شاهد: مظاهرات في شوارع تل أبيب والقدس تطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن رهائن وأسرى حركة حماس

بقلم: يورونيوز

خرج المئات من الإسرائيليين السبت، في عدة مواقع من بينها أمام منزلي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مظاهرة في تل أبيب تطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن رهائن وأسرى حركة حماس في قطاع غزة.

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واندلعت مواجهات مساء السبت بين متظاهرين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن مئات المتظاهرين الإسرائيليين طالبوا نتنياهو بالاستقالة، وهتفوا "لقد تم التخلي عنا"، في إشارة إلى الفشل العسكري والسياسي في إحباط هجوم الجناح العسكري من حركة حماس كتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتم الدعوة للتظاهرة شبه اليومية تحت عنوان "التضامن مع عائلات الرهائن والأسرى" ورفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات مكتوب عليها "أعيدوا المختطفين" وأخرى كتب عليها "تمر المزيد والمزيد من الأيام والمختطفون ليسوا معنا، نخرج للمطالبة باستعادتهم، لا نترك المختطفين خلفنا، ولن نترك الأهالي بمفردهم".

هناك ما لا يقل عن 242 إسرائيليًا، أسرتهم فصائل فلسطينية في غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.