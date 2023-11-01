تايوان ترصد تحليق 43 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة

بقلم: يورونيوز

أحصت تايوان تحليق 43 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة، كما أفادت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء.

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وبحسب بيان للوزارة، تم رصد 43 طائرة صينية وسبع سفن في محيط الجزيرة في الساعات ال24 السابقة الأربعاء في الساعة 06,00 (22,00 ت غ).

وذكر المصدر نفسه إن من هذا العدد "عبرت 37 طائرة الخط المتوسط - وهو ترسيم غير رسمي بين الصين وتايوان لا تعترف به بكين - ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي في جنوب غرب تايوان وجنوب شرقها".

وتعتبر الحكومة الصينية الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها وتعهدت بإعادة توحيدها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وكثفت بكين تهديداتها وضغوطها السياسية والاقتصادية على تايوان منذ وصول الرئيسة تساي إينغ وين إلى السلطة في 2016، من حزب يدعو إلى إعلان رسمي لاستقلال الجزيرة.

في تشرين الأول/أكتوبر ادعى وزير الدفاع التايواني أن الصين صعدت هذا العام "وتيرة الترهيب العسكري" من خلال تحليق عدد أكبر من الطائرات الحربية في محيط الجزيرة وتسريع نشر صواريخ باليستية.

وتبلغ السلطات التايوانية عن غارات شبه يومية لطائرات الجيش الصيني الذي أجرى العام الماضي مناورات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.

في أيلول/سبتمبر أرسلت 103 طائرات الى محيط تايوان خلال 24 ساعة، وهو ما وصفته تايبيه بأنه "رقم قياسي" في الآونة الأخيرة.

وحذرت الوزارة التايوانية من "مضايقات بكين العسكرية المستمرة" والتي قد "تؤدي بسهولة إلى تصعيد حاد للتوترات وتهديد الأمن الإقليمي".

في نيسان/أبريل أجرت بكين مناورات عسكرية تحاكي محاصرة الجزيرة، بعد لقاء بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

خلال هذه التدريبات، قامت بكين بمحاكاة عمليات قصف محددة للجزيرة ومحاصرة تايوان، التي رصدت سلطاتها 12 سفينة حربية صينية و91 طائرة في اليوم الأخير من العمليات.

الأسبوع الماضي اتهمت وزارة الدفاع الصينية الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بزج الجزيرة في "حرب خطيرة محتملة" بعد تقارير تفيد بأن تايبيه تخطط لشراء آلاف المسيرات العسكرية خلال السنوات الأربع المقبلة.