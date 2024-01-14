شاهد: أنصار مرشح الحزب الحاكم لاي تشينغ تي يحتفلون بفوزه بالانتخابات الرئاسية في تايبيه

بقلم: يورونيوز

تجمع حشد كبير من المواطنين المبتهجين لاستقبال لاي تشينغ تي، الذي تحدث لأول مرة إلى وسائل الإعلام الدولية في المقر الرئيسي للحزب.

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تجمع أنصار مرشح الحزب الحاكم لاي تشينغ تي في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي في العاصمة تايبيه مساء السبت للاحتفال بفوز نائب الرئيس الحالي والرئيس المنتخب في الانتخابات التي شهدتها تايوان.

وأبدى الأنصار سعادتهم بفوز لاي تشينغ تي في مقر الحزب وقالت هسيه هسين تشو، والتي تعمل كأخصائية علاج طبيعي: إننا فخورون للغاية. نختار رئيسنا في تايوان. نحن دولة، نحن دولة. نحن نور العالم. نحن نحب الحرية. نحن نحب الديمقراطية ومن المفترض أن نختار رئيسنا الجديد".

وقال المواطن لاي لي تشين: "أعتقد أن الجميع يعتبرون أنّ أداء تاينان كان دائمًا جيدًا للغاية وأنّ لاي تشينغ تي كان دائمًا عمدة من فئة الخمس نجوم لمدينة تاينان التايوانية، لذلك أعتقد أنه يستطيع قيادة تايوان إلى مستقبل أفضل ... العالم يرى تايوان".

أما نا تشو فقالت: "سيقودنا إلى الرخاء وسينمو اقتصادنا لأنك تستطيع أن ترى الآن أن سوق الأسهم في ذروتها ثم في المستقبل سيكون أعلى وأعلى".

برادي يانغ الذي يبلغ من العمر 29 عامًا قال: "هناك العديد من المشاكل الصعبة، لكني أعتقد أنه طالما أن هناك حكومة ترغب في الحوار والاستماع، وذلك سيقود الناس إلى أن يكون لديهم المزيد من الأصدقاء حول العالم الذين يقفون معًا ويدعوننا نخرج في العالم".

وتجمع حشد كبير مبتهج لاستقبال لاي تشينغ تي، الذي تحدث لأول مرة إلى وسائل الإعلام الدولية في المقر الرئيسي للحزب. كما تحدث أنصار الحزب عن فخرهم بانتخاب الرئيس، وآمالهم بالنسبة للاقتصاد ومكانة تايوان على المسرح العالمي.

وفي مؤشر على الفرحة، أطلق المنظمون في نهاية الاحتفالات، وابلا من القصاصات الورقية على الحشود وسط هتافات عالية.