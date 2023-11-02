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البحرين تعلن قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة سفير تل ابيب في المنامة

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في مطار المنامة - 2022 صوررة أرشيفية
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في مطار المنامة - 2022 صوررة أرشيفية Copyright Ilan Ben Zion/ AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مجلس النواب البحريني إن المملكة قطعت العلاقات مع إسرائيل على خلفية القصف الإسرائيلي العنيف المستمر على قطاع غزة.

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أعلن مجلس النواب البحريني عن قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على خلفية القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأعلن المجلس في بيان الخميس "أن السفير الاسرائيلي في المملكة قد غادر البحرين، وقررت المنامة عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد".

وتابع البيان: "يؤكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية."

وكانت البحرين واحدة من الدول العربية التي وقعت عام 2020 على اتفاقيات أبراهام التي شهدت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد زار المنامة قبل أقل من شهرين، وذلك في أول زيارة له إلى واحدة من الدول الخليجية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ قد زار البحرين أواخر العام الماضي في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي للبلاد منذ إقامة العلاقات بينهما، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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