انقسام الكونغرس الأمريكي حجر عثرة في طريق المساعدات لإسرائيل

بقلم: يورونيوز

يبدأ الكونغرس الخميس مناقشة قضية شائكة تتمحور حول سؤالين جوهريين: هل ستكتفي الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي لإسرائيل؟ أم أنها ستتبنّى حزمة مساعدات هائلة طلبها الرئيس جو بايدن لتقديم أموال لغزة وأوكرانيا وشركاء في آسيا؟

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المؤسسة التي عادت أخيراً للعمل في ظل وجود رئيس جديد لمجلس النواب، تشهد انقساماً بشأن نوع الدعم الذي يجب تقديمه للحلفاء في الخارج.

ويريد الديموقراطيون، كما الجمهوريون، تقديم مساعدات عسكرية فورية لإسرائيل، الشريك الأساسي للولايات المتحدة الذي يخوض حرباً ضدّ حماس، غير أنّ الأمور تتعقّد عندما يتعلّق الأمر بأوكرانيا.

وتعدّ واشنطن أكبر مزوّد لكييف بالمساعدات العسكرية، الأمر الذي خصّصت له عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

لكنّ وعد بايدن بمواصلة الدعم المالي لأوكرانيا، والذي كرّره خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إلى واشنطن في أيلول/سبتمبر، بات يواجه محطّ تشكيك.

106 مليارات دولار

في الكونغرس، وتحديداً في مجلس النواب الذي يهيمين عليه المحافظون، تطالب مجموعة من النواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات لكييف. وكانت هذه المؤسسة قد دخلت في حالة من الشلل غير المسبوق امتدّت لفترة ثلاثة أسابيع، إلى حين انتخاب رئيسها الجديد مايك جونسون الذي يحاول الوقوف على قدميه بعد تولّيه منصبه.

وفي مجلس الشيوخ، الذي يتمتّع بغالبية ديموقراطية، تؤيّد المعارضة الجمهورية بشكل أساسي تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "فكرة أنّ الدعم ضد روسيا يضرّ بالأولويات الأمنية الأخرى هي فكرة خاطئة".

إدراكاً منه لخطر التململ الذي يشعر به جزء من الطبقة السياسية الأمريكية، قرّر الرئيس الديمقراطي جو بايدن الجمع بين طلب المساعدات لأوكرانيا، التي تصل إلى أكثر من 61 مليار دولار، مع مساعدة إسرائيل التي تصل إلى 14 مليارات.

كذلك، يسعى بايدن للحصول على أموال من أجل الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في وجه الصين على المستوى العسكري، عبر الاستثمار في مجال الغواصات، وعلى المستوى الاقتصادي من خلال منافسة المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.

ويقدّر الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاماً أنه سيحتاج أيضاً إلى ما يزيد قليلاً عن تسعة مليارات دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك في قطاع غزة.

وفي المجموع، يصل المبلغ الإجمالي إلى حوالى 106 مليارات دولار.

"وحشية"

تسعى القيادة الجمهورية في مجلس النواب إلى الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي، وتعتزم تنظيم تصويت الخميس على حزمة مساعدات مخصّصة فقط لإسرائيل.

مايك جونسون: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار الوحشية التي تحدث حالياً ضدّ إسرائيل"

وقال رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار الوحشية التي تحدث حالياً ضدّ إسرائيل". واعتبر أنّ إجراءات الدعم لحلفاء الولايات المتحدة الآخرين يجب أن تُناقش لاحقاً.

ولتمويل هذه الحزمة، يفكّر النائب عن ولاية لوزيانا سحب أموال من خطة جو بايدن الرئيسية بشأن المناخ والبنية التحتية التي تمّ اعتمادها العام الماضي، الأمر الذي يعارضه البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض قد هدّد باستخدام حق النقض ضدّ النص الجمهوري في حال تمّ تبنّيه.

وتتوقف الكثير من التساؤلات بشأن دور الولايات المتحدة كشرطي العالم على هذه الحزم من المساعدات، التي تبدو المواجهة بشأنها صعبة داخل الكونغرس.

وقال الرئيس جو بايدن على منصة "إكس": "طلبت من الكونغرس مجموعة إجراءات تسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والدفاع". وأضاف "سلام دائم يعتمد عليها".