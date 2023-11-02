شاهد: جثث الضحايا بالأكفان تنتشر أمام المستشفى الإندونيسي في غزة

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات مصورة انتشار جثث بالأكفان البيضاء ملقاة خارج المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا بقطاع غزة.

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ويقول معين المصري، رئيس العلاقات العامة في المستشفى: "نعالج حالياً أكثر من 300 جريح داخل هذا المستشفى، لكن في الواقع هذا المستشفى لا يمكنه استيعاب أكثر من 150 سريراً".

من جهته، يقول محمود، وهو أحد سكان منطقة جباليا: "لقد قُتل أطفالنا، وأطفالنا جوعى. لقد تعرضنا للإهانة. هذه مأساة، مأساة للجميع".

وفي هذا السياق، أكد خبراء أمميون من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخميس أن الشعب الفلسطيني "معرض لخطر الإبادة الجماعية"، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر في جنيف.

وقال الخبراء المستقلون "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية".

وأكد الخبراء "لقد حان وقت العمل الآن. حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي".