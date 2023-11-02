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فيديو: في القدس.. الشرطة الإسرائيلية تهاجم يهودًا متدينين تضامنوا مع الفلسطينيين

رجال شرطة إسرائيليون يهاجمون يهودا متدينين في القدس بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين
رجال شرطة إسرائيليون يهاجمون يهودا متدينين في القدس بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين Copyright ZZEYE
بقلم:  يورونيوز
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دون أي مبرر، هاجم رجال الشرطة رجالًا من اليهود المتدنيين في حي ميا شعاريم واعتدوا عليهم بالضرب

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هاجمت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء رجالًا من اليهود المتدينين في حي ميا شعاريم بالقدس الشرقية، من أجل منعهم من رفع الأعلام الفلسطينية ولافتات تظهر التضامن مع الفلسطينيين.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته مجموعة ناشطين محليين كيف تعرض رجل للضرب في هجوم يبدو غير مبرر. ويُظهر الفيديو أيضًا رجلاً آخر يمسكه نفس الشرطي ويضربه عن طريق دفعه إلى باب حديدي. 

ميا شعاريم هو حي يسكنه في الغالب اليهود الحريديم الذين يعارض الكثيرون منهم لأسباب دينية إقامة دولة إسرائيل.

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