تصعيد عسكري ملحوظ بين حزب الله وإسرائيل.. كتائب القسام تقصف كريات شمونة من جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

شهد شمال إسرائيل الخميس عدة هجمات من حزب الله وكتائب القسام، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رد على القصف بضربة "واسعة النطاق".

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أعلن حزب الله اللبناني اليوم أنه قصف 19 موقعًا إسرائيليًا "في وقت واحد"، موضحًا أنه هاجم "بالمسيرات الهجومية" ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعا المتنازع عليها والتي تقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فيما قصف مقاتلوه 19 "موقعًا ونقطة عسكرية" إسرائيلية "بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة".

ويأتي هذا التصعيد عشية خطاب مرتقب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه رد على صواريخ من لبنان بـ"ضربة واسعة النطاق" على أهداف عسكرية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له :"هاجمت طائرات حربية ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي أهداف حزب الله الإرهابي في الساعات القليلة الماضية". وأضاف الجيش أنه استخدم أيضًا "نيران مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي ودباباته".

قصف على كريات شمونة

وذكرت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية، نجمة داوود الحمراء، أن وابلًا من الصواريخ أدى إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة كريات شمونة الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية اليوم الخميس.

وقالت الخدمة الطبية إن أحد الجرحى "رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، وحالته متوسطة الخطورة، أصيب بشظايا".

وشاهد مصور وكالة فرانس برس طواقم الطوارئ الإسرائيلية وهي تفحص حطام المركبات المحترقة بعد القصف على كريات شمونة.

وأعلن الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، في بيان على تلغرام أن عناصره المتواجدين في جنوب لبنان أطلقوا 12 صاروخًا على كريات شمونة.

بدأ العنف عند الحدود غداة هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل التي ردت بقصف قطاع غزة بلا هوادة. وأدى القصف وإطلاق النار إلى مقتل 66 شخصا في جنوب لبنان، حسب تعداد لوكالة فرانس برس، بينهم 48 من مقاتلي حزب الله وسبعة مدنيين. وقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد في الجانب الإسرائيلي، حسب سلطات الدولة العبرية.