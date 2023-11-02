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فيديو: "شوية أكفان وبسكوت خربان".. فلسطينيون يأخذون صناديق من شاحنة مساعدات بعد انقلابها قرب رفح

فلسطينيون ينهبون شاحنة معونات انقلبت حمولتها بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر
فلسطينيون ينهبون شاحنة معونات انقلبت حمولتها بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر Copyright Hatem Ali/AP
بقلم:  يورونيوز
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أثناء مرور شاحنة مساعدات من رفح، انقلبت الشاحنة، فبدأ الناس في الشارع بأخذ صناديق المعونات التي كانت على متنها.

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أظهرت مقاطع فيديو صورًا لسكان من مدينة رفح قرب المعبر الحدودي مع مصر وهم بأخذون صناديق كرتونية تحتوي على مساعدات لسكان القطاع.

وتظهر الصور طرود المساعدات التي يتم أخذها من شاحنة تابعة للهلال الأحمر المصري، والتي حسب أحد الشهود "كانت مسرعة" مما تسبب في "انقلاب" صناديق المساعدات.

ويقول مهند الشرخ، أحد سكان رفح إن "البضائع تحتوي على بسكويت اقترب انتهاء مدة صلاحيته"، مؤكدًا أن الأهالي اضطروا لأكله لأن ليس لديهم خيار آخر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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