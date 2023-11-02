EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. في شمال دارفور.. واشنطن تحذّر قوات الدعم السريع من تداعيات "هجوم وشيك واسع النطاق"

قوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان Copyright Hussein Malla/Copyright 2019 The AP.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

رأت واشنطن أن من شان أي هجوم في دارفور أن يعرّض لخطر كبير مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين.

اعلان

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس قوات الدعم السريع السودانية مما وصفّتها واشنطن بأنها "مؤشرات على هجوم وشيك واسع النطاق" في عاصمة ولاية شمال دارفور حيث فر الآلاف من المعارك.

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر في شمال دارفور، من شانه أن يعرّض لخطر كبير مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين فر العديد منهم مؤخرًا إلى الفاشر من مناطق أخرى".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: الطاقة الشمسية ثروة غير مستغلّة بما يكفي في كردستان العراق

على ماذا يحتوي باطن الأرض؟

بعد قطيعة دامت سنوات: طهران والخرطوم تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

جمهورية السودان قوات الدعم السريع - السودان أخبار