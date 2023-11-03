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شاهد: الجيش الإسرائيلي يجلي جنوده المصابين من غزة

دبابة إسرائيلية
دبابة إسرائيلية Copyright Ariel Schalit/AP
بقلم:  يورونيوز
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استمرار الاجتياح البري لقطاع غزة واحتدام المعارك مع المقاتلين الفلسطينيين أدى حتى الآن إلى مقتل 19 جنديا إسرائيليا وإصابة المئات.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها لعملية إجلاء جنود مصابين من قطاع غزة بواسطة طائرة تابعة للوحدة 669. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة الجنود القتلى في القطاع منذ الاجتياح البري وصلت إلى 19 جنديا.

وقال الجيش في تغريدة على موقع إكس إن الوحدة 669 قد قمات حتى الآن بإجلاء 260 جنديا مصابا ونقلتهم إلى مستشفيات.

المصادر الإضافية • أ ب

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