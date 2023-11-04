شاهد: غالانت في الجبهة الشمالية في رسالة وعيد لحزب الله: إذا أخطأ نصر الله فإنه سيحسم مصير للبنان

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في فيديو مصور خلال زيارته السبت للجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية مع لبنان إن إسرائيل بالرغم من استعدادها ليس لديها أي مصلحة في الدخول إلى حرب.

اعلان

وأضاف غالانت:"نحن ندافع عن حدودنا الشمالية ونقوم بعمليات في غزة - هذه هي أولوياتنا. ليست لدينا مصلحة في شن حرب على حدودنا الشمالية، ولكننا على استعداد لكل مهمة محتملة. وسيحتفظ سلاح الجو الإسرائيلي بقدراته الدفعالية عن الشمال ضد حزب الله".

وتابع غالانت: " أخطأ يحيى السنوار زعيم حماس وحسم مصير حماس في غزة. إذا أخطأ زعيم حزب الله حسن نصر الله، فذلك سيحدد مصير لبنان".

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه شن غارات جوية على أهداف لحزب الله بعد هجمات شنتها الحركة اللبنانيةمما شكل تصعيدا للتوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال الجيش السبت في بيان أنّه ردا على إطلاق النار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية "قصفت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا إرهابية لحزب الله خلال الساعة الماضية".

وتابع الجيش "كما قامت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية.بقصف أهداف تشمل البنية التحتية ومواقع تخزين الصواريخ والمجمع العسكري التابع لحزب الله".

من جانبه، أعلن حزب الله السبت أنه استهدف "في أوقات متزامنة" خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية "بالصواريخ والأسلحة المناسبة" قبل أن يعلن لاحقاً أن مقاتليه استهدفوا "موقع العباد بالصواريخ والأسلحة المناسبة ودمروا قسماً من تجهيزاته".