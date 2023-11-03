فيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة

بقلم: يورونيوز

توجهت طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية من مطار في موسكو إلى مصر، حيث ستوصلها السلطات المصرية إلى غزة.

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نشرت الحكومة الروسية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو. وقال مسؤولون إن طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية سلمتا 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن المساعدة تم تنظيمها بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أنها تشمل أدوية وضمادات ومواد لوقف النزيف.

وأشار البيان إلى أن الطائرات وصلت فعلًا، وأن المساعدات الإنسانية الروسية سُلِّمت إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لشحنها إلى غزة. وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أرسلت 27 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في تشرين الأول / أكتوبر.