EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

فيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة

طائرة في مطار جوكوفسكي الروسي محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من روسيا إلى غزة
طائرة في مطار جوكوفسكي الروسي محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من روسيا إلى غزة Copyright RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

توجهت طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية من مطار في موسكو إلى مصر، حيث ستوصلها السلطات المصرية إلى غزة.

اعلان

نشرت الحكومة الروسية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو. وقال مسؤولون إن طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية سلمتا 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

 وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن المساعدة تم تنظيمها بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أنها تشمل أدوية وضمادات ومواد لوقف النزيف.

وأشار البيان إلى أن الطائرات وصلت فعلًا، وأن المساعدات الإنسانية الروسية سُلِّمت إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لشحنها إلى غزة. وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أرسلت 27 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في تشرين الأول / أكتوبر.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"قرار عاطفي".. الملياردير جيف بيزوس قرر الانتقال من سياتل إلى ميامي.. فما دوافعه؟

وزير الجيوش الفرنسي أثناء زيارة لليونيفيل: لبنان في غنى عن الحرب

بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

فلاديمير بوتين قصف روسيا غزة المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني