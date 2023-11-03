معاناة النازحين في السودان تشكل قلقاً للأمم المتحدة

بقلم: يورونيوز

فيما المعارك الشرسة متواصلة في دارفور دافعة السودانيين إلى الفرار مجدداً، رأى مسؤول في الأمم المتحدة أن على الدول بذل المزيد لتخفيف "معاناة" ستة ملايين شخص نزحوا في الأشهر الستة الأخيرة في السودان.

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وأوضح مامادو ديان بالده، المدير الاقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المكلف شؤون السودان أنّ "ستة أشهر وستة ملايين شخص اضطروا للنزوح. هذا معدله مليون شخص شهرياً وهي معاناة رهيبة".

منذ نيسان/أبريل، أودت الحرب بين قوات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو بحياة أكثر من 9000 شخص وأدت إلى نزوح أكثر من 5,6 ملايين، واضطر 1,2 مليون منهم إلى مغادرة البلاد.

ورأى مامادو ديان بالده أنّ هذا العدد كبير جداً خلال فترة زمنية قصيرة "مع شعوب أبية تجد نفسها تتسول، وانقلبت حياتهم رأساً على عقب" معتبراً أن هذا الوضع "غير طبيعي".

وعاد عدد الذين يفرون للارتفاع مع تقدم قوات الدعم السريع التي تركز هجماتها على نيالا ثاني مدن البلاد في دارفور. وأعربت واشنطن، يوم الخميس، عن قلقها من معلومات حول "هجوم وشيك وواسع النطاق" لقوات الدعم السريع في الفاشر كبرى مدن إقليم شمال دارفور.

وينزح عدد متزايد من سكان دارفور جنوباً باتجاه تشاد منذ بضعة أسابيع، وحالياً باتجاه جنوب السودان.

"ظروف غاية في البؤس"

وقال المسؤول الأممي "قبل أيام قليلة كان العدد 1500 شخص في اليوم، أمّا الآن فإنهم ألفان إلى ثلاثة آلاف في اليوم" عارضاً رسالة نشرتها زميلته دومينيك إيزابيل هايد الخميس عبر منصة "اكس" من هذه المنطقة الحدودية.

وكتبت مسؤولة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: "شهدت حالات مأسوية عند الحدود مع السودان. وصل عشرة آلاف شخص يبحثون عن ملجأ في غضون ثلاثة أيام".

وشدّد مامادو ديان بالده على أنّ الأولوية هي لوقف القتال، معرباً عن أمله "بحصول معجزة وبأن تنجح مفاوضات جدة في وقف المعارك".

استأنف الطرفان المتحاربان المحادثات في جدة الأسبوع الماضي، برعاية الولايات المتحدة والسعودية، لكن مسؤولين أميركيين يشيرون إلى أنّ الأهداف تقتصر حالياً على الضغط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف المسؤول الأممي أنه بانتظار تسجيل نتائج "يجب تخفيف معاناة اللاجئين، من خلال توفير السبل لهؤلاء الذين يستمر عددهم بالارتفاع".

وطلبت خطة الاستجابة الانسانية للأمم لمتحدة التي أعيد تقييمها في آب/أغسطس حوالى مليار دولار، متوقعة أن يصل عدد اللاجئين في البلدان المجاورة إلى 1,8 مليون بحلول نهاية العام 2023.

ولم تمول هذه الخطة إلا بنسبة 38 % "فيما الحاجات تتنامى"بحسب المسؤول الأممي الذي أضاف "غالبية اللاجئين يتوجهون إلى أكثر المناطق فقرا في جنوب السودان وجنوب تشاد".

وتقيم المفوضية مخيمات جديدة عندما تكون المجتمعات المحلية عاجزة عن استيعاب تدفق اللاجئين، كما في تشاد حيث أتى 400 ألف لاجئ جديد، ليضافوا إلى 400 ألف كانوا متواجدين فيه منذ حرب دارفور في 2003.

وأكد مامادو ديان بالده أنّ "هذا آخر ما نتمنى القيام به، لكننا بحاجة إلى إقامة مخيمات جديدة لأن السكان عند الحدود في ظروف غاية في البؤس".

لكنه شدّد على ضرورة دعم المجتمعات المحلية بقوله "يجب حصول تنمية، يجب الاستثمار في هذه المناطق لأننا إذا اكتفينا بدعم اللاجئين سيؤدي ذلك إلى توترات قد تستحيل عنفاً".