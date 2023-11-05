EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. منظمة حقوقية: أكثر من 20 قتيلا إثر سقوط قذائف في سوق شعبي في الخرطوم

سودانيون يصطفون أمام مخبز أثناء وقف إطلاق النار في الخرطوم، السودان
سودانيون يصطفون أمام مخبز أثناء وقف إطلاق النار في الخرطوم، السودان Copyright Marwan Ali/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قتل 20 شخصا على الأقل مساء الأحد في الخرطوم اثر سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان، الضاحية الشمالية للعاصمة السودانية يوم الأحد، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية مستقلة.

اعلان

وقال "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات واحصاء الضحايا المدنيين، في بيان إنه "اثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدت الى وفاة أكثر من 20 مواطنا وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم الى مستشفى شندي ومستشفى النو".

واندلعت الحرب في السودان منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتواصل القصف العشوائي في عدد مثل أم درمان والخرطوم وسط شح شديد في الخدمات الصحية بما في ذلك الفرق الطبية وسيارات الإسعاف.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

معاناة النازحين في السودان تشكل قلقاً للأمم المتحدة

الخارجية السعودية: استئناف محادثات السلام السودانية في جدة

شاهد: الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الشرق الأوسط جمهورية السودان الخرطوم جرائم حرب أخبار