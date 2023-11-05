بقلم: يورونيوز

قتل 20 شخصا على الأقل مساء الأحد في الخرطوم اثر سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان، الضاحية الشمالية للعاصمة السودانية يوم الأحد، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية مستقلة.

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وقال "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات واحصاء الضحايا المدنيين، في بيان إنه "اثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدت الى وفاة أكثر من 20 مواطنا وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم الى مستشفى شندي ومستشفى النو".

واندلعت الحرب في السودان منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتواصل القصف العشوائي في عدد مثل أم درمان والخرطوم وسط شح شديد في الخدمات الصحية بما في ذلك الفرق الطبية وسيارات الإسعاف.