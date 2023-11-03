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شاهد: إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لاستهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

لقطة من فيديو وزارة الدفاع الإسرائيلية
لقطة من فيديو وزارة الدفاع الإسرائيلية Copyright AP Photo/ISRAEL DEFENSE FORCES
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لما يقول إنه عملية استهداف وتدمير لبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

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ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب التي تلت هجوما غير مسبوق لحماس على أراض إسرائيلية، أعلن حزب الله الداعم للفصيل الفلسطيني، أنه يقف إلى جانب حماس. 

وتبنى سلسلة عمليات انطلاقا من جنوب لبنان ضد إسرائيل التي تردّ بقصف بلدات وقرى حدودية لبنانية.

 ومنذ بدء التصعيد، قتل 70 شخصاً في لبنان، بينهم 52 مقاتلاً من الحزب وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد.

وقال حزب الله في بيانات متلاحقة إنه استهدف عشرات أجهزة المراقبة والمواقع العسكرية والآليات التابعة للجيش الإسرائيلي والتي يمكن رصدها عبر الحدود، مستخدماً صواريخ "موجهة" تصيب أهدافها وأسلحة "مناسبة". واستهدف منذ الأحد مرتين مسيرتين إسرائيليتين بصواريخ أرض جو.

وتردّ إسرائيل بدورها بقصف على طول الشريط الحدودي تقول إنه يستهدف بنى تابعة لحزب الله. ولا تفارق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء الجنوب.

يلقي الأمين العام للحزب حسن نصر الله الجمعة كلمة هي الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، يترقّبها اللبنانيون والمعنيون بالنزاع، لتبيّن ما إذا كانت ستحسم مسألة انخراط حزبه في القتال.

منذ الحرب المدمرة التي خاضاها في تموز/يوليو 2006، امتنع حزب الله وإسرائيل عن الدخول في مواجهة شاملة. 

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