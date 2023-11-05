قصف إسرائيلي يسفر عن مقتل 4 أفراد من عائلة صحفي في جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

قتل أربعة أفراد من عائلة صحافي لبناني بينهم ثلاثة أطفال في ضربة إسرائيلية الأحد، فيما كانوا يستقلون سيارة على طريق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

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قتل أربعة أفراد من عائلة صحافي لبناني بينهم ثلاثة أطفال في ضربة إسرائيلية الأحد، فيما كانوا يستقلون سيارة على طريق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وضحايا الضربة الإسرائيلية هم شقيقة الصحافي سمير أيوب وأحفادها الثلاثة (14 و12 وعشرة أعوام)، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وأصيب الصحافي الذي كان يقود سيارته. وكان أفراد عائلته يسيرون خلفه في سيارة أخرى.

وسمير أيوب هو مراسل إذاعة "صوت الشعب" اللبنانية ويتحدث أيضا لوسائل إعلام روسية بصفته خبيرا، بحسب ما أفاد مصدر في الإذاعة وكالة فرانس برس.

وبعيد ذلك، أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق صواريخ كاتيوشا على كريات شمونة في شمال إسرائيل، ردا على هذه "الجريمة الوحشية البشعة".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الأحد أنه تم "قصف أهداف لحزب الله ... ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أدى إلى مقتل مدني إسرائيلي"، من دون أن يحدد مكان مقتله.

وأضاف أن من بين الأهداف "مركبات" بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ بعيدة المدى دمرها الطيران الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلا متكررا للقصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.