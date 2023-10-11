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شاهد: آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان

قصف إسرائيل قرية الظهيرة جنوب لبنان
قصف إسرائيل قرية الظهيرة جنوب لبنان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بنحو 10 منازل.

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وجاء القصف الإسرائيلي بعد أن أطلق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات على موقع للجيش الإسرائيلي. واستهدف قريتي يارين والضهيرة.

وعلى ضوء هذا التطور الميداني صدرت تعليمات للسكان في مجال يمتد لغاية أربعة كيلومترات بدخول الملاجئ حفاظاً على سلامتهم والبقاء فيها مدة نصف ساعة. 

وفي وقت سابق، تم إطلاق 15 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، منها أربعة صواريخ بلغت الأراضي الإسرائيلية والباقي في مناطق مفتوحة. وردا على ذلك، رد الجيش بإطلاق نيران المدفعية على لبنان.

ويتبادل الطرفان منذ الأحد القصف، غداة تنفيذ حركة حماس الإسلامية هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، ما يثير خشية من تداعيات ارتفاع منسوب التوتر في جنوب لبنان.

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