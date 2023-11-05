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شاهد: سيدة فلسطينية تتحدى القصف لإنقاذ طيورها

فخر شقير رفقة طيورها
فخر شقير رفقة طيورها Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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حين اضطرت فخر شقير لمغادرة بيتها جراء اشتداد القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، رفضت ترك طيورها خلفها وتحدت سيل القذائف لتعود أدراجها إلى البيت وتحمل معها حيواناتها الأثيرة.

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حين اضطرت فخر شقير لمغادرة بيتها جراء اشتداد القصف الإسرائيلي، رفضت ترك طيورها  خلفها وتحدت سيل القذائف لتعود أدراجها إلى البيت وتحمل معها حيواناتها الأثيرة  إلى خيمة لجأت إليها بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وتقول: "في البداية قررت أن ألوذ بهذه الخيمة، وقطعت نصف الطريق، ثم فجأة سمعت دوي انفجارات جراء الغارات الجوية، لذلك عدت لإحضار الطيور معي". وتضيف فخر التي تقول إنها عاشت حربين في لبنان وأربعة في غزة: "لأنني أحبهم، هم أيضاً لديهم أرواح".

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