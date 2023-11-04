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شاهد: الجيش الإسرائيلي يخوض معارك في غزة.. والقسام يعلن قتل 5 جنود داخل مبنى شمال غرب غزة

قصفت إسرائيل يوم أمس مدخل مستشفى الشفاء ومدرسة تؤوي نازحين في غزة
قصفت إسرائيل يوم أمس مدخل مستشفى الشفاء ومدرسة تؤوي نازحين في غزة Copyright Ariel Schalit/Copyright 2022 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لقواته البرية وهي تخوض معارك داخل قطاع غزة

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وتظهر المشاهد دبابات ومدرعات وجنود يطلقون النيران باتجاه بنايات وأهداف بحسب الجيش الإسرائيلي.

كما نشر الجيش صورا لغاراته الجوية الأخيرة على القطاع المحاصر.

وقد أعلنت كتائب القسام مقتل 5 جنود إسرائيليين إثر مهاجمة قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في مبنى شمال غرب مدينة غزة، وأكدت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

كما أكدت الكتائب قصف حشود للقوات الإسرائيلية شمال غرب غزة بعدد من قذائف الهاون.

ويستمر القصف الإسرائيلي الشديد على غزة على الرغم من الدعوات الدولية التي تحث تل أبيب على ظرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وعمل هدنة إنسانية، نظرا للوضع الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع في ظل النقص الكبير في الغذاء والماء والكهرباء والحاجات الأساسية الآخرى، هذا فضلا عن العدد الكبير من القتلى والجرحى.

هذه الدعوات لم تلقى آذانا صاغية من إسرائيل، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع للهدنة. 
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قتل حتى صباح السبت 9488 فلسطيني على الأقل بينهم 3900 طفل.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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