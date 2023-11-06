عائلة الإيرانية نرجس محمدي الفائزة بجائزة نوبل تقول إنها بدأت إضراباً عن الطعام داخل السجن

بقلم: يورونيوز

بدأت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة نوبل السلام لعام 2023 إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على نقص الرعاية الطبية التي توفَّر للسجناء وإلزام النساء وضع الحجاب، وفق ما أعلنت عائلتها الاثنين.

اعلان

وقالت عائلتها في بيان "أبلغت نرجس محمدي أسرتها بأنها بدأت إضرابا عن الطعام قبل ساعات. نحن قلقون على صحتها".

تقبع محمدي (51 عاما) التي أوقفت ودينت مرات عدة، منذ العام 2021 في سجن إيوين في طهران.

وكانت عائلتها أعلنت الخميس أن إدارة السجن رفضت نقل الناشطة التي تعاني مشكلات في القلب والرئتين إلى المستشفى لأنها رفضت تغطية رأسها.

وبحسب فحص أجراه طبيب في السجن، تحتاج محمدي إلى دخول المستشفى بشكل طارئ، وفق العائلة.

وجاء في البيان "الجمهورية الإسلامية مسؤولة عن أي شيء قد يحدث لحبيبتنا نرجس".

منحت لجنة نوبل جائزة نوبل للسلام لمحمدي في 6 تشرين الأول/أكتوبر "لكفاحها ضدّ قمع النساء في إيران ونضالها من أجل حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وجاء اختيارها لنيل الجائزة عقب أشهر من احتجاجات فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس المفروضة في إيران.