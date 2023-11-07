الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بأكثر من 900 مليون يورو للأردن

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن مساعدات جديدة للأردن تزيد عن 900 مليون يورو بعد محادثات بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والعاهل الأردني عبدالله الثاني طغت عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

اعلان

وشكرت فون دير لايين العاهل الأردني على "دوره الحاسم في تحقيق الاستقرار في المنطقة" وسط مخاوف من توسّع إقليمي للصراع.

لم يعقد العاهل الأردني وفون دير لايين مؤتمرا صحافيا بعد لقائهما في بروكسل.

ولفتت فون دير لايين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنهما تطرّقا إلى الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

منذ شهر تقصف إسرائيل قطاع غزة المحاصر بشكل مكثف ردًا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل 1400 شخص، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين.

ومنذ بداية عمليات القصف الإسرائيلي، قُتل 10328 فلسطيني بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

والأردن من بين دول المنطقة التي تخشى حدوث نزوح جماعي من غزة.

وقالت فون دير لايين "أكّدت موقفي بشأن عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ودعم الاتحاد الأوروبي لحلّ الدولتين".

وجاء في بيان أن "المحادثات ركّزت على التطورات الأخيرة والحاجة إلى تجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة، حيث يلعب الأردن دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار".

وأضافت فون دير لايين أن حزمة الدعم الأوروبية تُقدّر قيمتها بـ902 مليون يورو، هي 402 مليون يورو من الهبات و500 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.

ونوّهت إلى أن المساعدات المالية هدفها دعم "عملية الإصلاح في الأردن وتحديث اقتصاده".

والجزء الأكبر من هذا المبلغ مخصص لتحسين إمدادات المياه في المملكة الجافة، في حين أن التمويل الآخر سيذهب إلى تعليم الشباب وخطط السياحة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وجاء هذا الإعلان غداة إعلان فون دير لايين مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين في قطاع غزة ما يرفع إلى مئة مليون إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا فجر الاثنين في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.