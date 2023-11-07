طعن مشجع لباريس سان جرمان خلال اشتباكات مع جماهير ميلان

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإيطالية أن مشجعاً لنادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي يواجه ميلان الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، أصيب "بجروح بالغة" إثر هجوم بسكين تعرّض له مساء الاثنين في العاصمة اللومباردية خلال اشتباكات مع مشجعين إيطاليين.

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وقالت الشرطة في بيان إن هذا الفرنسي الذي لم يُكشف عن اسمه، أصيب "بطعنتين في ساقه" ونُقل إلى المستشفى.

وأصدر نادي ميلان بياناً أيضاً أعلن فيه أنه "يدين كل أشكال العنف: كرة القدم بالنسبة لنا هي شغف، وليست كراهية. الرياضة يفترض أن توحّد لا أن تفرّق".

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.



Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere.



L’AC Milan condamne toute forme… pic.twitter.com/xZ0t9JiD1W — AC Milan (@acmilan) November 7, 2023

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن الشاب يبلغ من العمر 34 عاماً وحياته ليست في خطر.

وصُنّفت مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بين ميلان وسان جرمان على أنها محفوفة بالمخاطر، خصوصاً بسبب وصول 4300 مشجع باريسي إلى إيطاليا.

وقال شهود للشرطة إن اشتباكاً وقع مساء الاثنين بين نحو خمسين مشجعاً لميلان ومشجعي النادي الفرنسي الذين كانوا في منطقة نافيليي.

ويظهر في لقطات فيديو بثتها مواقع إخبارية إيطالية على شبكات التواصل الاجتماعي وكان مستحيلاً معرفة ما إذا كانت تظهر بدقة اللحظة التي أصيب فيها المشجع الفرنسي، مجموعة من الرجال على حافة قناة معروفة بمقاهيها وحاناتها وحياتها الليلية.

ومع إطلاق القنابل المضيئة، استداروا فجأة وهربوا من مجموعة أخرى يرتدي بعض أعضائها أقنعة ويحملون ما يشبه الهراوات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهرين من تعرض أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي للطعن في المنطقة نفسها بالمدينة اللومباردية، قبل مواجهة ميلان في المسابقة القارية نفسها.