فيديو: مقبرة جماعية في غزة لاستيعاب العدد المروع من ضحايا القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

في غزة، أصبح الأهالي يحفرون مقابر جماعية ويجهزونها لدفن الضحايا الذين يسقطون يوميا بالعشرات والمئات من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

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في ظل استمرار سقوط عشرات، وأحيانا مئات القتلى يوميا إثر القصف الإسرائيلي المروع لقطاع غزة والقتال العنيف بين مقاتلي حماس والجيش الإسرائيلي، حـُفر في مدينة غزة قبر جماعي لاستيعاب الجثث التي لم تعد المقابر تتسع لها. وقد وصلت حصيلة القتلى منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر أكثر من عشرة آلاف شخص بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومع دخول الحرب شهرها الثاني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك هدنة قبل أن تفرج حماس عن الإسرائيليين الـ240 الذين احتجزتهم حماس في هجومها المباغت على الأراضي الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.