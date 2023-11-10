فتوى في إندونيسيا بضرورة مقاطعة الشركات الإسرائيلية نُصرةً للفلسطنيين وغزة

بقلم: يورونيوز

تعد إندونيسيا من أشد المؤيدين للفلسطينيين، دعت إلى حل النزاع على أساس المعايير المتفق عليها دوليا التي حددتها الأمم المتحدة ومن بينها حلّ الدولتين.

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أصدرت أعلى هيئة دينية إسلامية في إندونيسيا الجمعة فتوى تدعو إلى مقاطعة بضائع وخدمات الشركات الداعمة لإسرائيل في خطوة تضامن مع الفلسطينيين.

وجاء في الفتوى الصادرة عن مجلس العلماء الإندونيسي أنه يجب على المسلمين في البلاد أن يدعموا نضال الفلسطينيين ضد "العدوان الإسرائيلي"، كما "حرّمت" دعم إسرائيل أو مؤيديها.

وقال المدير التنفيذي للمجلس أسرورون نيام شوله للصحافيين الجمعة "يدعو مجلس العلماء الإندونيسي كل مسلم إلى أن يتجنب قدر الإمكان المعاملات واستخدام المنتجات الإسرائيلية وتلك المرتبطة بإسرائيل، وكذلك أولئك الذين يدعمون الاستعمار والصهيونية".

وأضاف "لا يمكننا أن ندعم الطرف الذي يخوض حربا مع فلسطين، بما في ذلك استخدام المنتجات التي تدعم عائداتها أعمال قتل الفلسطينيين".

وتأتي أحدث فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي في ظل انتشار حملة في الشرق الأوسط تدعو إلى مقاطعة العلامات التجارية الغربية التي أظهرت دعمها لإسرائيل في حربها مع حركة حماس الفلسطينية.

وتشنّ إسرائيل حملة قصف عنيف استتبعه اجتياح بري لغزة بعد أن نفذ مقاتلو حماس هجمات عليها في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفرت عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالى 240 رهينة، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وتعهدت إسرائيل باجتثاث حماس، وأسفرت عملياتها في غزة حتى الآن عن مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 شخصا.

ليس للفتاوى أي قوة قانونية لكنها تهدف إلى تشجيع المتدينين في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم على اتخاذ مسارات معينة.

وتدعو إندونيسيا، وهي من أشد المؤيدين للفلسطينيين، إلى حل النزاع على أساس المعايير المتفق عليها دوليا التي حددتها الأمم المتحدة ومن بينها حلّ الدولتين.