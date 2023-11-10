آلاف الفلسطينيين يغادرون شمال غزة هربا من القصف.. نزوحٌ مؤقت أو تغريبةٌ ونكبة جديدة؟

الهروب من القصف أملا في النجاة ولو إلى حين.. ذلك أقصى ما يريده النازحون وهم يتركون منازلهم أو بالأحرى ما تبقى منها. إذ أن ما كان يوما بيتهم، أصبح ركاما قد يكون يضم في طياته جثث أحبائهم الذين لم يُقدر لهم الخروج من تحت الأنقاض

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هل هي تغريبة فلسطينية ثانية تلك التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة؟ المشاهد التي بدأ العالم يتعود على رؤيتها كلّها توحي بذلك أو أقلّها تعيده إلى ما عاشه أجداد وآباء هؤلاء قبل عشرات السنين أيام النكبة والنكسة.

قوافل طويلة من المدنيين بينهم نساء وأطفال ومسنّون يسلكون طريق النزوح إلى جنوب القطاع هربا من القصف الإسرائيلي العنيف الذي لم يتوقف لحظة منذ أكثر من 34 يوما.

قصفٌ يحصد يوميا أرواح العشرات بل المئات ليكونوا مجرّد أرقام تُضاف لحصيلةٍ بلغت حتى الآن أكثر من 10812 شخصا قضوا في الحرب الشعواء الدائرة في القطاع المحاصر.

هروب إلى أين؟

الهروب من القصف أملا في النجاة ولو إلى حين.. ذلك أقصى ما يريده النازحون وهم يتركون منازلهم أو بالأحرى ما تبقى منها. إذ أن ما كان يوما بيتهم أصبح ركاما قد يكون يضم في طياته جثث أحبائهم الذين لم يُقدر لهم الخروج من تحت الركام ولم يحظوا بقبر أو جنازة تشيّعهم إلى مثواهم الأخير.

يستمر النازحون إذا في الهروب من القصف ومن رائحة الموت التي أزكمت الأنوف. فعددهم بلغ عدة آلاف هذا الخميس، حملوا معهم ما أخطأته أطنان القنابل التي تلقيها الطائرات الحربية فوق رؤوسهم. ساعاتٌ طويلة تحت الشمس يقضيها هؤلاء سيرا على الأقدام، وقليل منهم من حالفه الحظ ركب عربة تجرّها إحدى الدوابّ. رحلةٌ قسرية أملتها أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال القطاع باتجاه الجنوب الذي لم ولا يسلم من القصف هوالآخر.

"كمال نسو" شاب فلسطيني من سكان مدينة بيت حانون في شمال شرق القطاع، سلك طريق شارع صلاح الدين حاملا على ظهره كل ما يملكه من هذه الدنيا التي فتح عينيه عليها. ساعات طويلة مشاها كمال ولم يصل بعد إلى وجهته.

يقول كمال: "أسير على قدميّ منذ 3 ساعات. هذا بيتي فوق ظهري.. هذا هو كل بيتي أحمله ورائي".

وسرعان ما يستذكر الشاب الفلسطيني تاريخا لم يعشه، لكنه سمع عنه وعاش تداعياته منذ أن جاء إلى الحياة. فيقول:_"_نزحنا ونُكبنا.." ويعود ليتذكر حاضره القاتم ويتحسّر: "لا أعرف أين هم أهلي. من رحل رحل، ولا أعرف ما الذي ينتظرنا".

ووجه كمال كلمة للأشقاء متسائلا: "هل يشعر العرب بالراحة وهم يروننا على هذا الشكل أو أنهم فعلا يريدون لنا هذا ؟".

ويختم الشاب كلامه قائلا: "عليّ أن ألحق بأهلي أو على الأقل ببعض منهم بدل أن أفقدهم"، وكأنه يخاف من كل دقيقة تمرّ فيُفجع بخبر فقد من تبقى من أحبّته.

4 ساعات للرحيل والتوجه جنوبا

وكانت الدولة العبرية قد قبلت بما سمته "وقفا إنسانيا" للقصف مدته أربع ساعات يوميا، يستغله الفلسطينيون للنزوح نحو الجنوب، وكلهم أمل في أن تكون الساعات الأربع فعلا ساعات هادئة على ثقلها ومرارتها. وليبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الجنوب غير الآمن أصلا استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، ممن أصبح النزوح واللجوء جزء من ماضيهم وحاضرهم، وربما مستقبلهم؟