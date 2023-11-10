شاهد: إسرائيل تسقط مسيّرة فوق إيلات

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو يقول إنها تظهر اعتراض مسيّرة بالقرب من إيلات، لكن الجيش لم يؤكد مصدر تلك المسيرة.

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نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة لقطات فيديو يقول إنها تظهر اعتراض منظومة الدفاع الجوية هايلوم (باتريوت) لمسيّرة قرب مدينة إيلات جنوبي البلاد. وكان الجيش قد قال إنه اعترض مساء الخميس "مقذوفا مشبوها" في جنوب إسرائيل، باستخدام بطاريات باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح أن المقذوف "لم يدخل الأراضي الإسرائيلية".

يوم الخميس أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم للمرة الأولى نظامه المضاد للصواريخ "آرو 3" من أجل اعتراض مقذوف أُطلِق "من منطقة البحر الأحمر"، فيما قال المتمردون الحوثيون في اليمن من جانبهم إنهم أطلقوا صواريخ بالستية ضد إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في بيان إن "جنود شبكات الدفاع الجوي الإسرائيلية أطلقوا بنجاح صاروخا اعتراضيا من طراز آرو 3 للمرة الأولى هذا المساء". وأضاف المصدر أن هذا الصاروخ الاعتراضي دمّر "هدفا أُطلِق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر". وهذه أول مرة يعترض فيها نظام آرو 3 الذي طُوّر وأنتِج بشكل مشترك من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ونُشِر عام 2017، هدفا في ظروف تشغيلية.

ووفقا لإسرائيل، فإن هذا النظام البعيد المدى مصمم لاعتراض "صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي".