"يكفي.. والله تعبنا".. جثث وأشلاء أمام مستشفى "الشفاء" في غزة بعد قصف إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

تعرض مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفيات قطاع غزة، إلى قصف إسرائيلي، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحكومة حماس.

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أعلنت حكومة حماس في غزة الجمعة أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في القطاع وأوقعت 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة. وقال المكتب الاعلامي للحكومة في بيان هناك "13 شهيداً وعشرات الجرحى اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة "دبابات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات".

وأضاف "آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة". واتهم الناطق الإعلامي هيئة الغوث الدولية بتركها "مئات آلاف اللاجئين في محافظتي غزة وشمال غزة بلا طعام ولا ماء ولا دواء"، محملا المجتمع الدولي "كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت أن "لا يوجد ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع وهي تعاني وضعاً كارثياً".

كما أعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة عن مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين جراء اطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة. وقال إسعاف الهلال الأحمر "إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة".