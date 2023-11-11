شاهد: دمار مبنى يضم طالبي لجوء في إيطاليا بسبب تسرب للغاز

بقلم: يورونيوز

قالت خدمة الإطفاء: تم التأكد من إصابة 31 شخصًا بعد عمليات البحث التي شملت استخدام الكلاب البوليسية.

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أعلن رجال الإطفاء يوم السبت أن انفجارًا سببه تسرب للغاز أدى إلى انهيار جزئي لمبنى يؤوي طالبي اللجوء في وسط إيطاليا خلال الليل، مما أدى إلى إصابة 31 شخصًا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الإطفاء أجزاء من المبنى المكون من طابقين في سان لورينزو نوفو، بالقرب من فيتربو، وقد تحولت إلى أنقاض بعد الانفجار الذي وقع قبل منتصف الليل بقليل.

المنزل المدمر في إيطاليا AFP

وقالت خدمة الإطفاء: تم التأكد من إصابة 31 شخصًا بعد عمليات البحث التي شملت استخدام الكلاب البوليسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أحد الأشخاص كان في حالة خطيرة، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في روما وهو حاليًا في غيبوبة.

وأضافت أن المبنى يتكون من شقق صغيرة تستضيف طالبي اللجوء، معظمهم من الرجال ولكن أيضًا النساء بدون أطفال.