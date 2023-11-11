قبل عام من الانتخابات الرئاسية.. تعيين رئيس وزراء جديد في الجزائر

بقلم: يورونيوز

لم توضح الرئاسة الجزائرية أسباب إعفاء أيمن بن عبد الرحمان من رئاسة الوزراء التي يتولاها منذ حزيران/ يونيو 2021.

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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت المدير الحالي لديوانه نذير العرباوي رئيسًا للوزراء خلفًا لأيمن عبد الرحمن، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان، وذلك قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال البيان: "عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد نذير العرباوي وزيرًا أول، خلفًا للسيد أيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه".

من هو رئيس الوزراء الجديد في الجزائر؟

يأتي تعيين العرباوي (74 عامًا) وهو دبلوماسي خبير ومقرب من تبون (77 عامًا) في هذا المنصب قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما لم يعلن رئيس الجمهورية بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا.

ولم توضح الرئاسة الجزائرية أسباب إعفاء أيمن بن عبد الرحمان من رئاسة الوزراء التي يتولاها منذ حزيران/ يونيو 2021. لكن الموقع الإخباري المحلي "أنترلين" قال إن "تغييرًا وزاريًا كان مرتقبًا منذ فترة".

من جهته، ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية إن هذا التغيير جاء "بعد عدة انتقادات" عبر عنها الرئيس علنًا حول "التعامل مع مشاكل مرتبطة بتوفير مواد غذائية، وتنفيذ بعض القرارات الرئاسية".

وقبل شهر، أعاد تبون تنظيم مصالح الرئاسة بتعيين عدة مستشارين عهد إليهم على الخصوص بمهمة "تتبع والمشاركة في تنفيذ برنامج وتوجهات وقرارات الرئيس"، الأمر الذي اعتبر مؤشرًا واضحًا الى عدم رضاه عن أداء الحكومة.

وكلف هؤلاء المستشارون "تتبع كل الأنشطة الحكومية"، وكافة "المسائل الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية والدبلوماسية".

وقضى العرباوي فترة طويلة في العمل الدبلوماسي، وعمل سفيرًا في عدة بلدان وتولى منصب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة، قبل أن يعين مديرًا لديوان الرئيس في آذار/ مارس 2023.