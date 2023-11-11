شاهد: خروج قطار عن مساره في روسيا دون معرفة الأسباب

بقلم: يورونيوز

سبق أن ألقى مسؤولون روس باللوم على "مخربين موالين لأوكرانيا" في عدة هجمات على شبكة السكك الحديدية في البلاد.

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خرج قطار روسي عن سكته صباح اليوم السبت في منطقة ريازان جنوب شرق البلاد، دون أن يتضح السبب المباشر لذلك.

وقالت سلطات إنفاذ القانون الروسية إن قطارًا مكونًا من 15 عربة تحمل بضائع خرج عن مساره على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو، بينما أبلغت شركة السكك الحديدية أن عدد العربات هو 19.

السلطات الروسية تحقق في الحادثة AP Photo

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته لجنة التحقيق الروسية خروج عدة عربات عن مسارها ومحققين يعملون في الموقع.

كما أفادت العديد من وسائل الإعلام الروسية عن سماع دوي انفجار في المنطقة المجاورة صباح السبت، على الرغم من عدم تمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وسبق أن ألقى مسؤولون روس باللوم على "مخربين موالين لأوكرانيا" في عدة هجمات على شبكة السكك الحديدية في البلاد.