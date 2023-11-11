أصاب عدة موانئ في البلاد.. حادث أمني سيبراني يثير الجدل في أستراليا

بقلم: يورونيوز

قبل نحو عام سُرقت المعطيات الشخصية لأكثر من 9 ملايين من مشتركي شركة الاتصالات أوبتوس في هجوم سيبراني، وهي واحدة من أهم شركات الاتصالات في البلاد.

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أعلنت الحكومة الأسترالية السبت أن حادثًا على صلة بالأمن السيبراني وصفته بأنه "كبير" أصاب عدة موانئ في البلاد، وأنها بصدد العمل لتنسيق الرد.

وقالت وزيرة الداخلية كلار أونيل على منصة إكس إن الحكومة تنسق للرد على "هجوم سيبراني كبير يمس عدة موانئ أسترالية"، من دون أن تحدد عددها.

اجتماع حكومي طارئ

وتتعاون السلطات مع شركة "دي بي وورلد أستراليا" التي تتولى تسيير تلك الموانئ "لتقدير حجم أثر" الهجوم، وفق ما أضافت الوزيرة.

تستغل هذه الشركة محطات للحاويات في موانئ ملبورن وسيدني وبريسبان وفريمانتل.

ميناء بوتاني في سيدني Mark Baker/Copyright 2021 The AP

وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على إكس بأن هذه الهيئة تقدم النصح "والمساعدة التقنية" لشركة الموانئ.

وأضاف: "إن الانقطاع يمكن أن يتواصل لعدة أيام، وسيكون له أثر على نقل البضائع والدخول والخروج من البلاد".

كما أعلن أن الحكومة سوف تعقد الأحد اجتماعًا مع الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهي هيئة للتنسيق تستدعيها السلطات في الأزمات.

وفتحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقا في الحادث، وفق ما أشار كولدي. وعين هذا الأخير، وهو مسؤول سابق في سلاح الجو الأسترالي، منسقًا للأمن السيبراني في تموز/ يوليو بعد تعرض البلاد لعدة هجمات.

وقبل نحو عام سُرقت المعطيات الشخصية لأكثر من 9 ملايين من مشتركي شركة الاتصالات أوبتوس في هجوم سيبراني، وهي واحدة من أهم شركات الاتصالات في البلاد.

والأسبوع الماضي أيضًا تعرضت الشركة نفسها لعطل ضخم لم تفسر أسبابه بعد.