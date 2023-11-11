شاهد: نتنياهو يزور مركز تجسس ومراقبة للجيش الإسرائيلي قرب غزة ويصلي مع الجنود

بقلم: يورونيوز

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراكز للجيش في جنوب البلاد يعمل فيها جنود يشغلون أنظمة التجسس والمراقبة قرب غزة.

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زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة عددا من القواعد العسكرية المتاخمة لقطاع غزة في جنوب البلاد. وأطلع نتنياهو على عمليات الجنود الذين يشغلون أنظمة المراقبة والتجسس في المنطقة، ومن ثم انضم إلى الجنود في صلاة السبت. وقال نتنياهو أمام الجنود إن البلاد مرت "بأيام صعبة للغاية" وسط الحرب مع مقاتلي حماس في غزة.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس بعد توغلها المفاجئ في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في هجوم حماس الأولي. وكانت وزارة الخارجية قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى المدنيين بنحو 1400 شخص، لكنها لم تذكر سببًا لهذا التعديل.

ولا يزال نحو 240 شخصًا اختطفتهم حماس من إسرائيل محتجزين لدى الحركة. وأكد مسؤولون إسرائيليون أيضا مقتل 41 جنديا إسرائيليا في غزة منذ بدء الهجوم البري. وقتل أكثر من 11070 فلسطينيا، ثلثاهم من النساء والقاصرين، منذ بدء الحرب. وتم الإبلاغ حتى الآن عن 2650 شخصًا آخرين في عداد المفقودين.