شاهد: توقيف 121 شخصا في قضايا مواد إباحية تتعلق بأطفال في إسبانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإسبانية السبت أنها أوقفت في إطار عملية واسعة النطاق 121 شخصا يُشتبه في كونهم أنتجوا أو وزعوا صوراً إباحية تتعلق بأطفال.

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وأوضحت الشرطة الوطنية في بيان أن المحققين "أوقفوا 121 شخصاً في واحدة من أهم العمليات ضد إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها وحيازتها".

وفي المجمل، أدت 125 عملية تفتيش نفذت في كل أنحاء إسبانيا إلى مصادرة نحو 500 تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية "القاسية جداً" المتعلقة بالأطفال، والتي تحتوي أحيانًا على صور ومشاهد لعنف جنسي.

وبين الموقوفين 118 رجلاً وثلاث نساء، وأُبقِيَ اثنان من الرجال قيد التوقيف.