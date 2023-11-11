EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: توقيف 121 شخصا في قضايا مواد إباحية تتعلق بأطفال في إسبانيا

إيقاف شبكة في إسبانيا
إيقاف شبكة في إسبانيا Copyright AFP/ SPANISH POLICE
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت الشرطة الإسبانية السبت أنها أوقفت في إطار عملية واسعة النطاق 121 شخصا يُشتبه في كونهم أنتجوا أو وزعوا صوراً إباحية تتعلق بأطفال.

اعلان

وأوضحت الشرطة الوطنية في بيان أن المحققين "أوقفوا 121 شخصاً في واحدة من أهم العمليات ضد إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها وحيازتها".

وفي المجمل، أدت 125 عملية تفتيش نفذت في كل أنحاء إسبانيا إلى مصادرة نحو 500 تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية "القاسية جداً" المتعلقة بالأطفال، والتي تحتوي أحيانًا على صور ومشاهد لعنف جنسي.

وبين الموقوفين 118 رجلاً وثلاث نساء، وأُبقِيَ اثنان من الرجال قيد التوقيف. 

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: نتنياهو يزور مركز تجسس ومراقبة للجيش الإسرائيلي قرب غزة ويصلي مع الجنود

رئيس مايكروسوفت: شركات التكنولوجيا أصبحت تجيد رصد "حملات التضليل الروسية"

مستقبل حكم غزة بين جس نبض أميركي ورغبة السلطة الفلسطينية ومصير الحرب

شرطة إسبانيا أطفال