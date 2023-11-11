شاهد: تظاهرة في رام الله تضامنًا مع قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 13 فلسطينيًا على الأقل قتلوا في المواجهة.

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تظاهر فلسطينيون، اليوم السبت، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، دعمًا للمواطنين في قطاع غزة.

وتم إحراق علم إسرائيلي واحد على الأقل خلال الاحتجاج في المدينة.

أحرق المتظاهرون علم إسرائيل AP Photo

كما احتج المتظاهرون على الغارات القاتلة الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية في جنين.

ونفذت القوات الإسرائيلية أعنف غارة لها منذ عقود في جنين، واقتحمت المدينة يوم الخميس الماضي.

وأدى التوغل إلى اندلاع معارك مع المقاتلين الفلسطينيين استمرت حتى بعد الظهر وشملت غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 13 فلسطينيًا على الأقل قتلوا في المواجهة.