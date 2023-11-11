فيديو: "لماذا يقتلون الأبرياء؟" مشاهد من رفح بعد ليلة قصف إسرائيلي عنيف

بقلم: يورونيوز

في رفح، جنوبي قطاع غزة، يبكي الأهالي على أحبائهم الذين قتلوا تحت القصف الإسرائيلي، فيما يواصل آخرون البحث عن الجثث تحت الركام.

اعلان

بعد ليلة أخرى من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تتعالى صرخات أوجاع الأهالي الذين قتل أحباؤهم في القصف الذي تعرض له إحدى المباني السكنية.

يتساءلون ما هو ذنبهم حتى يقصف الجيش الإسرائيلي دون أن يكون لهم أي علاقة بحركة حماس أو مقاتليها. آخرون يبحثون عن جثث أفراد عائلاتهم بين الركام، من بينهم شاب يبحث عن والدته ولا يصدق أنها ماتت تحت القصف، وينادي " يا حبيبتي يما.. بدي أمي..."، فيما يحاول بعض الرجال المجتمعين حوله مواساته والتخفيف من حسرته.