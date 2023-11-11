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فيديو: الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي Copyright AP/Uzbekistan's President Press Office
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت إن الولايات المتحدة الأمريكية هي "أصل كل هذا الفساد" المتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وقال رئيسي قبيل وصوله إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الإسلامية بشأن غزة إن الولايات المتحدة "تعرقل" التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتتسبب في توسيع الحرب بالقطاع الفلسطيني.

ووصل  رئيسي  إلى السعودية لحضور القمة، في أول زيارة له إلى السعودية منذ توصل البلدين في آذار/مارس إلى اتفاق تقارب أنهى قطيعة استمرت سبع سنوات.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "الإخبارية" الرسمية رئيسي يحيي مسؤولين سعوديين بعد نزوله من الطائرة واضعا كوفية فلسطينية.

وتهدف القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض إلى توحيد موقف الدول العربية ودول مجلس التعاون الإسلامي بشأن الحرب والوضع الإنساني في غزة.

وتشن إسرائيل قصفاً متواصلاً ومدمراً لقطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة ضحايا الهجوم من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة".

وكانت السلطات أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما احتجز مقاتلو حماس ما يقارب 240 شخصًا رهائن ونقلوهم إلى غزّة.

في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا على الأقل بينهم أكثر من 4506 من الأطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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