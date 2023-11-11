تغطية مستمرة: عمليات قصف إسرائيلية تستهدف مستشفيات غزة وقمة مرتقبة في الرياض

بقلم: يورونيوز

استهدفت عمليّات قصف وقنص الجمعة مستشفيات ومدرسة في شمال غزّة حيث يُعالج مئات الجرحى ويحتمي آلاف النازحين، حسبما أفادت مصادر طبّية وفي حكومة حماس، مع تشديد إسرائيل الضغط على المراكز الطبّية ومواصلة المدنيّين الفرار نحو جنوب القطاع المحاصر.

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وتوعّد الجيش الإسرائيلي بقتل عناصر حماس إذا شوهدوا وهم يُطلقون النار من المستشفيات، مكررا اتّهام الحركة بأنها "تنشط" من داخل المراكز الطبّية، وهو ما سبق للحركة أن نفته.

وأعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة".

وكانت السلطات أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما خُطف ما يقارب 240 شخصًا ونُقلوا إلى غزّة.

في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا على الأقل بينهم أكثر من 4506 طفلاً على الأقل في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.

وحذّر المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة الجمعة من أنّ النظام الصحّي في غزّة "منهك تماما".

ونقد إليكم أبرز تطورات الوضع في غزة: