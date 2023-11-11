تغطية مستمرة: عمليات قصف إسرائيلية تستهدف مستشفيات غزة وقمة مرتقبة في الرياض

استهدفت عمليّات قصف وقنص الجمعة مستشفيات ومدرسة في شمال غزّة حيث يُعالج مئات الجرحى ويحتمي آلاف النازحين، حسبما أفادت مصادر طبّية وفي حكومة حماس، مع تشديد إسرائيل الضغط على المراكز الطبّية ومواصلة المدنيّين الفرار نحو جنوب القطاع المحاصر.
وتوعّد الجيش الإسرائيلي بقتل عناصر حماس إذا شوهدوا وهم يُطلقون النار من المستشفيات، مكررا اتّهام الحركة بأنها "تنشط" من داخل المراكز الطبّية، وهو ما سبق للحركة أن نفته.
وأعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة".
وكانت السلطات أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما خُطف ما يقارب 240 شخصًا ونُقلوا إلى غزّة.
في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا على الأقل بينهم أكثر من 4506 طفلاً على الأقل في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.
وحذّر المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة الجمعة من أنّ النظام الصحّي في غزّة "منهك تماما".
ونقد إليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:
قتلى في قصف مدرسة
إلى ذلك، أعلن مدير مستشفى الشفاء انتشال نحو 50 قتيلا من داخل مدرسة البراق بعد قصف إسرائيلي الجمعة.
وأظهر فيديو لفرانس برس في مستشفى الشفاء عددا من الجثث المكدّسة والمغطاة في باحة خارجيّة، بينما عمل شبّان على وضع أُخرى إلى جانبها. وقال أحد الشبّان الذين ينقلون الجثث، إنّ هؤلاء كانوا "في مدرسة آمنة كلّها نساء وأطفال سالمين".
كان مكتب الإعلام التابع لحماس أكّد أنّ عددًا من الدبّابات تتمركز على بعد مئتي متر من مدرسة البراق في حي النصر حيث تحاصر الدبّابات مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطان والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.
يأتي تشديد الطوق على المراكز الصحّية التي لجأ إليها عشرات آلاف النازحين، في وقت تواصل إسرائيل عملياتها البرّية في شمال غزة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أنّ "أداء الجيش الإسرائيلي جيّد بشكل استثنائي".
"يوم استهداف المستشفيات"
اعتبر مدير مجمع مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية أنّ الجمعة كان "يوم استهداف المستشفيات".
وقال لوكالة فرانس برس وأصوات الرصاص تُسمع قربه "الاحتلال استهدف جميع المستشفيات. نقول للاحتلال والعالم جميعا إنّنا ما زلنا في المستشفى مع المرضى ومع آلاف النازحين ومع الجرحى والطواقم الطبّية". أضاف "سنخدم في هذا المستشفى ولن نبرحه".
وأظهر فيديو لفرانس برس قصفا قرب مستشفى العودة في جباليا، أدّى إلى تضرّر عدد من سيّارات الإسعاف في باحته.
وسبق لإسرائيل أن اتّهمت حماس ببناء مراكز قيادة وأنفاق أسفل المستشفيات واستخدام مواقع قريبة منها لإطلاق صواريخ، وهو ما نفته الحركة.
ودقّ الصليب الأحمر جرس الإنذار بشأن قدرة نظام الرعاية الصحّية في غزّة على مواصلة العمل، قائلا إنّ هذا النظام بلغ "نقطة اللاعودة".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحّة في حكومة حماس أشرف القدرة إنّ "الانتهاكات الإسرائيليّة بحقّ المنظومة الصحّية أدّت إلى استشهاد 198 كادرًا صحّيًا وتدمير 53 سيّارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسّسة صحّية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزًا صحّيًا للرعاية الأولية عن الخدمة".
واعتبرت وزيرة الصحّة في حكومة السلطة الفلسطينيّة مي الكيلة أنّ "ما يجري الآن بحقّ المستشفيات هو قرار بقتل من فيها".