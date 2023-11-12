EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف "أهدافًا عسكرية" في جنوب لبنان

لحظة استهداف المركز في جنوب لبنان
لحظة استهداف المركز في جنوب لبنان Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان أن الصاروخ "أصاب موظفين" كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت جراء ضربات على المنطقة مؤخرًا.

اعلان

أظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي غارة جوية أصابت ما يقول إنها "خلية إرهابية" تقع في منطقة مدنية في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل، بالقرب من منطقة المطلة.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران المدفعية في اتجاه جنوب لبنان الأحد بعد إصابة "مدنيين" جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان.

وأعلن الجيش في بيان أن "عددًا من المدنيين جرحوا" في هجوم صاروخي مضاد للدبابات أدى إلى إصابة مركبة إسرائيلية قرب الحدود قرب تجمع دوفيف السكاني على بعد 800 متر من الحدود مع لبنان.

وأضاف البيان "المدفعية تضرب مصدر إطلاق" النار.

وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان أن الصاروخ "أصاب موظفين" كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت جراء ضربات على المنطقة مؤخرًا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزير الزراعة الإسرائيلي يصف نزوح سكان القطاع ب "نكبة غزة"

شاهد: بعد النزوح من شمال غزة.. فلسطينيون يلجأون إلى مدارس الأونروا جنوبي القطاع

"أوكرانيا أهدأ من إسرائيل"..لاجئون أوكرانيون من حرب لأخرى يغادرون إسرائيل إلى بلدهم

جنوب لبنان لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني