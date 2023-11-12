شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف "أهدافًا عسكرية" في جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

ذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان أن الصاروخ "أصاب موظفين" كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت جراء ضربات على المنطقة مؤخرًا.

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أظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي غارة جوية أصابت ما يقول إنها "خلية إرهابية" تقع في منطقة مدنية في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل، بالقرب من منطقة المطلة.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران المدفعية في اتجاه جنوب لبنان الأحد بعد إصابة "مدنيين" جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان.

وأعلن الجيش في بيان أن "عددًا من المدنيين جرحوا" في هجوم صاروخي مضاد للدبابات أدى إلى إصابة مركبة إسرائيلية قرب الحدود قرب تجمع دوفيف السكاني على بعد 800 متر من الحدود مع لبنان.

وأضاف البيان "المدفعية تضرب مصدر إطلاق" النار.

وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان أن الصاروخ "أصاب موظفين" كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت جراء ضربات على المنطقة مؤخرًا.