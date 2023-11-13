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مقتل ثمانية عناصر موالين لإيران في الضربات الأميركية في سوريا

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لغارة جوية أمريكية على مستودع للأسلحة وسط شرق سوريا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لغارة جوية أمريكية على مستودع للأسلحة وسط شرق سوريا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سوريا على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما أعلنت واشنطن غارات الأحد ردا على هجمات على القوات الأميركية.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين" بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وهذه ثاني مرة خلال أقل من ثلاثة أسابيع يستهدف فيها الجيش الأميركي مواقع في سوريا قال إنها مرتبطة بإيران التي تدعم فصائل مسلحة مختلفة تحمّلها واشنطن مسؤولية تصاعد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط.

وقال أوستن في بيان "نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسوريا".

وأضاف أن "الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ قرب مدينتي البوكمال والميادين تواليا".

وكانت الولايات المتحدة هاجمت موقعين لتخزين الأسلحة مرتبطين بإيران في سوريا الأربعاء، واستهدفت منشأتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سوريا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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